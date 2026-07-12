Преступника поймали в одежде обворованных хозяев угнанного автомобиля

Во время задержания подозреваемый был одет в вещи, которые, как утверждает полиция, ранее находились в доме потерпевших. В салоне автомобиля также обнаружили другое имущество, вынесенное из жилища. Полицейские вернули владельцам машину и все найденные предметы.