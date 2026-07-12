Преступника поймали в одежде обворованных хозяев угнанного автомобиля

Полиция Сан-Франциско задержала 28-летнего мужчину по подозрению в проникновении в жилой дом и угоне автомобиля. Преступление произошло 3 июля, когда хозяева находились внутри и спали. Машину и остальные похищенные вещи удалось вернуть владельцам.
Сотрудники полиции прибыли к дому в Северном полицейском округе после сообщения об исчезновении автомобиля. По данным правоохранителей, неизвестный ночью проник в жилище и вынес оттуда личное имущество, а затем уехал на машине потерпевших.
Местонахождение автомобиля установили с помощью автоматических камер, распознающих государственные регистрационные знаки. К операции привлекли сотрудников в штатском. Они следили за перемещением машины, не приближаясь к ней открыто. Дополнительно полиция подняла беспилотник, который позволил наблюдать за автомобилем с воздуха.
Водитель направился в Южный полицейский округ и заехал в переулок. После того как мужчина вышел из машины, сотрудники в штатском задержали его без происшествий.
Во время задержания подозреваемый был одет в вещи, которые, как утверждает полиция, ранее находились в доме потерпевших. В салоне автомобиля также обнаружили другое имущество, вынесенное из жилища. Полицейские вернули владельцам машину и все найденные предметы.
Мужчину доставили в окружную тюрьму Сан-Франциско. Ему вменяют кражу со взломом первой степени, хранение похищенного автомобиля и хранение похищенного имущества. Расследование остается открытым, виновность задержанного может установить только суд.
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