В Тульской области из-за атаки БПЛА поврежден многоквартирный дом

«В ходе отражения атаки БПЛА пострадал многоквартирный дом в городе Щекино. Зафиксированы повреждения кровли и потолочного перекрытия в квартире», — написал Миляев в «Максе».
Возгораний нет, жильцы эвакуированы. Администрация муниципалитета развернула пункт временного размещения, добавил губернатор.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше