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В Тульской области из-за атаки БПЛА поврежден многоквартирный дом

ТУЛА, 12 июля. /ТАСС/. В городе Щекино Тульской области под атаку БПЛА попал многоквартирный дом, никто не пострадал, сообщил губернатор области Дмитрий Миляев.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе отражения атаки БПЛА пострадал многоквартирный дом в городе Щекино. Зафиксированы повреждения кровли и потолочного перекрытия в квартире», — написал Миляев в «Максе».

Возгораний нет, жильцы эвакуированы. Администрация муниципалитета развернула пункт временного размещения, добавил губернатор.

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