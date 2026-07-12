Многоквартирный дом поврежден в Тульской области при атаке БПЛА

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что при атаке БПЛА в городе Щекино поврежден многоквартирный дом. По предварительной информации, пострадавших нет.
«Зафиксированы повреждения кровли и потолочного перекрытия в квартире», — уточнил господин Миляев. Он добавил, что жильцы поврежденного дома эвакуированы. Развернут пункт временного размещения.
Всего Дмитрий Миляев сообщал о 10 сбитых БПЛА. Опасность атаки сохраняется.
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