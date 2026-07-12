Мужчина погиб из-за атаки БПЛА в Самарской области

Мужчина погиб, трое человек, включая ребенка, пострадали в результате атаки украинских БПЛА в Самарской области. Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
— Сегодня ранним утром террористический украинский режим средствами БПЛА атаковал наш регион. С прискорбием сообщаю, погиб мужчина. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Трое человек пострадало, в том числе ребенок. На данный момент они госпитализированы. Вся возможная помощь будет оказана, — отметил он.
Частные и многоквартирные дома, а также одно из промышленных предприятий региона получили повреждения, уточнил Федорищев в мессенджере МАКС.
Днем ранее в Грайвороне Белгородской области 13-летнего мальчика на велосипеде атаковал украинский беспилотник, у ребенка тяжелые ранения, сообщил оперативный штаб региона. Подростка со множественными осколочными ранениями лица и живота доставили в Грайворонскую ЦРБ.
10 июля глава села Устинка и его водитель получили ранения при атаке ВСУ на служебную машину в Белгородской области. Кроме того, в селе Красный Октябрь от атаки FPV-дрона получила повреждения «газель». В поселке Октябрьский при детонации БПЛА выбиты окна, посечены фасад, ограждение частного дома.