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Один человек погиб и трое пострадали при атаке БПЛА в Самарской области

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил об атаке БПЛА на регион. Погиб мужчина. Три человека, в том числе ребенок, пострадали. Они госпитализированы.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил об атаке БПЛА на регион. Погиб мужчина. Три человека, в том числе ребенок, пострадали. Они госпитализированы.

Как добавил губернатор, в результате атаки повреждены частные и многоквартирные дома. Кроме того, повреждения получило одно из промышленных предприятий.

Вячеслав Федорищев уточнил, что в регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности.

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