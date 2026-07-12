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В Самарской области из-за атаки ВСУ погиб один человек, трое ранены

По информации губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, в ходе атаки БПЛА Вооружённых сил Украины (ВСУ) погиб мужчина. Пострадали трое человек, включая ребёнка.

Источник: Life.ru

«Сегодня ранним утром террористический украинский режим средствами БПЛА атаковал наш регион. С прискорбием сообщаю, погиб мужчина. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Трое человек пострадало, в том числе ребёнок. На данный момент они госпитализированы. Вся возможная помощь будет оказана», — написал Федорищев в «Максе».

Губернатор информировал, что в результате атаки повреждены частные и многоквартирные дома и одно из промышленных предприятий. На местах происшествий задействованы оперативные службы.

Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в городе Щекино под удар беспилотника Вооружённых сил Украины попал многоквартирный дом. Согласно предварительным данным, жертв и разрушений нет. Жильцы эвакуированы, администрацией организован пункт временного размещения. Силы ПВО уничтожили шесть беспилотников в небе над Тульской областью.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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