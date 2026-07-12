Собянин сообщил о ликвидации уже 21 беспилотника, летевшего на Москву

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь украинских беспилотников на подлете к столице. Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Семь БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны, — отметил он.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, уточнил глава города в МАКС.
Кроме того, 12 июля мужчина погиб, трое человек, включая ребенка, пострадали в результате атаки дронов ВСУ в Самарской области, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Частные и многоквартирные дома, а также одно из промышленных предприятий региона получили повреждения.
Днем ранее в пресс-службе Министерства обороны РФ отчитались, что силы ПВО ликвидировали за ночь 178 украинских дронов над российскими регионами.