Собянин сообщил о ликвидации уже 21 беспилотника, летевшего на Москву

Кроме того, 12 июля мужчина погиб, трое человек, включая ребенка, пострадали в результате атаки дронов ВСУ в Самарской области, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Частные и многоквартирные дома, а также одно из промышленных предприятий региона получили повреждения.