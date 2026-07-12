История повторяется? Экс-жену и тестя расстрелял 9 лет назад полицейский

Пока детали громкого тройного убийства в Таганроге продолжает обсуждать вся страна, rostov.aif.ru напомнит, что это не первый случай такого рода. Семейные конфликты с участием экс-полицейских уже происходили в регионе. А история майора Сергея Кадацкого оказалась поразительно похожа на трагедию 9 июля 2026 года.
Та расправа тоже случилась летом, только девять лет назад. 11 июня на трассе Ростов — Таганрог Сергей Кадацкий расстрелял автомобиль, в котором ехали его бывшая супруга и её отец. Женщина погибла на месте, мужчина выжил чудом. Подробности — в материале rostov.aif.ru.
Пять гильз и кровь в салоне.
По версии следствия, Кадацкий заранее спланировал преступление. Он знал маршрут, по которому тесть вёз его бывшую жену с работы, и ждал их на трассе в своём Hyundai Elantra. Увидев знакомый Hyundai Solaris, он погнался следом, прижал машину к обочине и открыл огонь из карабина прямо на ходу.
Когда иномарка остановилась, Кадацкий вышел с травматическим пистолетом, переделанным под боевые патроны. Женщина и мужчина лежали без сознания, истекая кровью. Для верности преступник сделал ещё несколько контрольных выстрелов и скрылся с места происшествия. Позже следователи обнаружили пять гильз.
Очевидцы бросились на помощь. В салоне — кровь, женщина уже не подавала признаков жизни. Но тесть был в сознании.
«Кадацкий это сделал, бывший муж моей дочери. Его зовут Сергей Кадацкий. Сергей Сергеевич, он в милиции работает», — успел сказать раненый перед тем, как потерять сознание. Эти слова стали ключевой зацепкой для оперативников.
Переживал за машину.
Поиски подозреваемого развернулись в регионе немедленно. Машину Кадацкого вычислили через несколько часов. В одном из районов областного центра автомобиль прижали к обочине, фигуранта вытащили и задержали.
О судьбе жены и тестя задержанный не спросил. Его интересовала только машина. В тот же день Кадацкому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Вскоре он признал вину и пояснил, что несколько месяцев между ним и супругой происходили ссоры на бытовой почве.
Мужчина злоупотреблял алкоголем, скандалил, уговаривал женщину вернуться. Она отказала. Возможно, именно это и стало причиной трагедии.
Кадацкому грозило до 15 лет лишения свободы. Мужчину, который работал в правоохранительных органах, немедленно уволили по отрицательным мотивам.
36-летняя погибшая работала нотариусом. У неё от первого брака остался сын. У Кадацкого от предыдущего брака тоже был ребёнок — мальчик. Совместных детей у пары не было.
Знакомые характеризовали Кадацкого как человека, склонного к конфликтам на фоне употребления алкоголя. Отец погибшей пытался повлиять на зятя, но безрезультатно. В 2018 году суд вынес окончательное решение по делу. Кадацкий был признан виновным в убийстве бывшей жены и покушения на убийство тестя. Его отправили в колонию строгого режима на 15 лет.
Искупить вину мужчина попытался, отправившись «за ленточку». В 2022 году Сергей Кадацкий погиб, выполняя боевое задание.