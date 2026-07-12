История повторяется? Экс-жену и тестя расстрелял 9 лет назад полицейский

О судьбе жены и тестя задержанный не спросил. Его интересовала только машина. В тот же день Кадацкому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Вскоре он признал вину и пояснил, что несколько месяцев между ним и супругой происходили ссоры на бытовой почве.