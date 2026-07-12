Под Красноярском спасатели откачали с огородов 250 куб. паводковой воды

Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда помогли жителям посёлка Логовой Емельяновского округа справиться с последствиями паводка. 11 июля они работали на приусадебных участках, которые оказались под водой.
С помощью мотопомп с дворов откачали 250 кубометров воды. Техника выкачивала её с подтопленных огородов и придомовых территорий, чтобы освободить проходы и не дать влаге застояться у построек.
Сегодня, 12 июля, спасатели продолжат откачку воды в этом же посёлке. В Емельяновском округе сохраняется сложная обстановка после разлива, поэтому помощь местным жителям остаётся первоочередной задачей отряда.
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