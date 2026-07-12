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Число сбитых вблизи Москвы БПЛА увеличилось до 21

Силы ПВО сбили еще семь беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. Всего с начала суток вблизи столицы уничтожен 21 БПЛА.

Силы ПВО сбили еще семь беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. Всего с начала суток вблизи столицы уничтожен 21 БПЛА.

МЧС сообщало, что в Московской области объявлена беспилотная опасность. Жителям региона рекомендовали не подходить к окнам или спуститься в укрытие. Ведомство также предупредило о возможных перебоях в работе мобильного интернета.

В районе московского аэропорта Домодедово действуют ограничения на использование воздушного пространства, сообщала Росавиация. Служба предупреждала о возможных изменениях в расписании рейсов. Ранее аналогичные ограничения действовали в районе аэропорта Внуково.

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