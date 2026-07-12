Подозреваемый сделал селфи во время кражи и создал улику против себя

Полиция города Американ-Каньон в Калифорнии (США) задержала двух мужчин по делу о крупной краже имущества стоимостью свыше 100 тысяч долларов. Одним из ключевых доказательств стали фотографии, которые, по данным следствия, один из подозреваемых сделал во время совершения преступления.
Расследование началось после сообщения о взломе предприятия в промышленной зоне на Грин-Айленд-роуд. По данным полиции, злоумышленники похитили инструменты, медную проводку и несколько автомобилей. Общий ущерб превысил 100 тысяч долларов. Следователи быстро установили два автомобиля, которые могли использоваться при совершении преступления, и передали ориентировки соседним правоохранительным ведомствам.
Уже на следующий день сотрудники офиса шерифа округа Аламида остановили одну из разыскиваемых машин и задержали водителя. При осмотре были обнаружены улики, которые, по версии следствия, напрямую связывают его с кражей. Среди них оказались селфи, сделанные, как утверждает полиция, непосредственно на месте преступления. На снимках мужчина частично прикрыл лицо и показал в объектив жест двумя поднятыми пальцами. Именно эти фотографии стали одной из самых необычных улик по делу.
После получения доказательств подозреваемого арестовали и поместили в исправительное учреждение округа Напа. Ему вменяют несколько тяжких преступлений, включая кражу со взломом. На следующий день полиция города Хейворд обнаружила второй автомобиль, фигурировавший в расследовании, и задержала еще одного предполагаемого участника. Его также доставили в окружную тюрьму по подозрению в преступном сговоре.
В тот же день сотрудники нескольких правоохранительных ведомств провели обыск по одному из адресов в Хейворде. Во время следственных действий удалось обнаружить и вернуть часть имущества, похищенного с территории предприятия. Проверка происхождения остальных вещей продолжается.
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