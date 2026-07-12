Подозреваемый сделал селфи во время кражи и создал улику против себя

Уже на следующий день сотрудники офиса шерифа округа Аламида остановили одну из разыскиваемых машин и задержали водителя. При осмотре были обнаружены улики, которые, по версии следствия, напрямую связывают его с кражей. Среди них оказались селфи, сделанные, как утверждает полиция, непосредственно на месте преступления. На снимках мужчина частично прикрыл лицо и показал в объектив жест двумя поднятыми пальцами. Именно эти фотографии стали одной из самых необычных улик по делу.