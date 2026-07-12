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ПВО за ночь сбила 349 БПЛА, отбив массированную атаку ВСУ на регионы России

По данным Министерства обороны России, в течение ночи дежурными средствами противовоздушной обороны над регионами РФ и акваториями Азовского и Чёрного морей перехвачено и уничтожено 349 БПЛА Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Источник: Life.ru

Украинские беспилотники сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тульской, Смоленской, Ульяновской областями. Дроны также ликвидировали над территориями Краснодарского края, Московского региона и Республики Крым.

В Самарской области из-за атаки ВСУ погиб один человек. Пострадали трое человек, включая ребёнка. В результате атаки повреждены частные и многоквартирные дома и одно из промышленных предприятий. В городе Щекино под удар беспилотника Вооружённых сил Украины попал многоквартирный дом. Согласно предварительным данным, жертв и разрушений нет. Жильцы эвакуированы, администрацией организован пункт временного размещения. Силы ПВО уничтожили шесть беспилотников в небе над Тульской областью.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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