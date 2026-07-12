ПВО за ночь сбила 349 БПЛА, отбив массированную атаку ВСУ на регионы России

Украинские беспилотники сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тульской, Смоленской, Ульяновской областями. Дроны также ликвидировали над территориями Краснодарского края, Московского региона и Республики Крым.
В Самарской области из-за атаки ВСУ погиб один человек. Пострадали трое человек, включая ребёнка. В результате атаки повреждены частные и многоквартирные дома и одно из промышленных предприятий. В городе Щекино под удар беспилотника Вооружённых сил Украины попал многоквартирный дом. Согласно предварительным данным, жертв и разрушений нет. Жильцы эвакуированы, администрацией организован пункт временного размещения. Силы ПВО уничтожили шесть беспилотников в небе над Тульской областью.
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