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Системы ПВО сбили уже 21 беспилотник на подлёте к Москве

Системы противовоздушной обороны утром сбили 21 украинский беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают экстренные службы.

«Семь БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Ранее в Самарской области в ходе атаки БПЛА Вооружённых сил Украины погиб мужчина. Также пострадали три человека, включая ребёнка. Местный губернатор информировал, что в результате атаки повреждены частные и многоквартирные дома и одно из промышленных предприятий. На местах происшествий задействованы оперативные службы.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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