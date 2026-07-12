Системы ПВО сбили уже 21 беспилотник на подлёте к Москве

«Семь БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Ранее в Самарской области в ходе атаки БПЛА Вооружённых сил Украины погиб мужчина. Также пострадали три человека, включая ребёнка. Местный губернатор информировал, что в результате атаки повреждены частные и многоквартирные дома и одно из промышленных предприятий. На местах происшествий задействованы оперативные службы.
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