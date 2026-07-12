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Силы ПВО уничтожили за ночь 349 украинских БПЛА над территорией России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали за ночь 349 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали за ночь 349 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

— В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 349 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тульской, Смоленской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей, — приводит сообщение российского военного ведомства РИА Новости.

В этот же день губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в результате атаки украинских БПЛА в регионе погиб мужчина. Кроме того, трое человек, включая ребенка, получили ранения. Пострадавших госпитализировали.

Днем ранее в Таганрогском заливе четыре судна различного назначения подверглись атаке дронов Вооруженных сил Украины, матрос технического судна погиб, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

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