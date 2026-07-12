Челябинца осудят за аферу под предлогом помощи в установке киоска на ж/д вокзале

Согласно материалам дела, предпринимательница 1979 года рождения решила открыть киоск на ж/д вокзале и познакомилась для этого со злоумышленником.
Мужчина попросил за свои услуги 1 млн рублей, а взамен обязался уладить все юридические нюансы, достичь понимания с руководством вокзала и оформить разрешительные документы.
«При этом себя гражданин позиционировал как опытного и грамотного “решалу”, имеющего влиятельные связи во множестве силовых, надзорных и правительственных структур региона», — уточнили в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.
При силовой поддержке Росгвардии сыщики задержали подозреваемого сразу после того, как предпринимательница передала ему первый транш в размере 300 тыс. рублей.
Мужчина всячески отрицал преступный умысел и заверял полицейских, что он всего лишь платно консультирует граждан. При этом выяснилось, что официально фигурант не трудоустроен и не обладает необходимыми знаниями и навыками для решения подобных вопросов.
Возбуждено дело по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (покушение на совершение мошенничества в крупном размере).