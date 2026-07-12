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Челябинца осудят за аферу под предлогом помощи в установке киоска на ж/д вокзале

Транспортной полицией завершено расследование уголовного дела в отношении 57-летнего местного жителя.

Источник: dostup1.ru

Согласно материалам дела, предпринимательница 1979 года рождения решила открыть киоск на ж/д вокзале и познакомилась для этого со злоумышленником.

Мужчина попросил за свои услуги 1 млн рублей, а взамен обязался уладить все юридические нюансы, достичь понимания с руководством вокзала и оформить разрешительные документы.

«При этом себя гражданин позиционировал как опытного и грамотного “решалу”, имеющего влиятельные связи во множестве силовых, надзорных и правительственных структур региона», — уточнили в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.

При силовой поддержке Росгвардии сыщики задержали подозреваемого сразу после того, как предпринимательница передала ему первый транш в размере 300 тыс. рублей.

Мужчина всячески отрицал преступный умысел и заверял полицейских, что он всего лишь платно консультирует граждан. При этом выяснилось, что официально фигурант не трудоустроен и не обладает необходимыми знаниями и навыками для решения подобных вопросов.

Возбуждено дело по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (покушение на совершение мошенничества в крупном размере).