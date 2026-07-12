В одном российском регионе поврежден многоквартирный дом из-за атаки вражеского БПЛА: подробности

В Щекино Тульской области беспилотник атаковал многоквартирный дом, пострадавших нет. Об этом рассказал губернатор области Дмитрий Миляев.
«В ходе отражения атаки БПЛА пострадал многоквартирный дом в городе Щекино. Зафиксированы повреждения кровли и потолочного перекрытия в квартире», — чиновник поделился информацией в своем аккаунте в «Максе».
Возгораний нет, жильцы эвакуированы. Губернатор сообщил о развертывании пункта временного размещения. Пока эксперты будут работать на месте происшествия, жильцы многоквартирного дома будут размещены в пунктах временного размещения.
Ранее KP.RU сообщил, что всего за ночь на 12 июля 2026 года было уничтожено 349 вражеских воздушных цели. Российское ПВО уничтожало воздушные цели в нескольких регионах РФ.