На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области ввели ограничения из-за БПЛА ВСУ

Участок федеральной автодороги М-4 «Дон» перекрыт для транспорта в Ростовской области. Об этом в своем МАХ-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
По его словам, движение закрыто на 885-м километре трассы (в сторону юга). Причиной послужило падение украинского беспилотника и разбросанные по проезжей части обломки аппарата. В настоящее время место происшествия оцеплено, дорогу обследуют сапёры, а весь транспорт направляют по альтернативному маршруту через поселок Тарасовский.
Кроме того, глава региона отметил, что в ночь на 12 июля атаке вражеских дронов подверглись сразу несколько муниципалитетов: Таганрог, Каменск-Шахтинский, а также территории Азовского, Неклиновского, Миллеровского и Тарасовского районов. Пострадавших нет.