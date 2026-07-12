В Уфе молодого пенсионера лишили всех сбережений.

Затем к нему направили курьера, которому нужно было сказать кодовое слово «9999» и передать пакет с деньгами, чтобы их положили на «безопасный счёт» (кстати, именно курьера будут искать полицейские и именно ему вменят размер ущерба). После этого «сотрудники ФСБ» более мужчину не беспокоили, ему пришлось осознать, что он отдал 1,6 млн рублей неизвестным обманщикам.