При атаке Ростовской области в ночь на 12 июля загорелся танкер

В Ростовской области в ночь на 12 июля 2026 года наши ПВО отразили массированную атаку вражеских беспилотников. Как рассказал губернатор Юрий Слюсарь, дроны сбили в небе над Таганрогом, Каменск-Шахтинским, в Азовском, Неклиновском, Тарасовском и Миллеровском районах.