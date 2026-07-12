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Движение на участке трассы М4 «Дон» в южном направлении восстановлено

Мероприятия по обеспечению безопасности завершены.

Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«Последствия падения обломков БПЛА ликвидированы. Мероприятия по обеспечению безопасности завершены», — написал он.

Напомним, что утром из-за падения обломков БПЛА ВСУ, перекрыли участок трассы М-4 «Дон» на 885-м километре. Сапёры обследовали дорогу. Для всех автомобилей был организован объезд через поселок Тарасовский.

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Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
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