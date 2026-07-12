Движение на участке трассы М4 «Дон» в южном направлении восстановлено

Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
«Последствия падения обломков БПЛА ликвидированы. Мероприятия по обеспечению безопасности завершены», — написал он.
Напомним, что утром из-за падения обломков БПЛА ВСУ, перекрыли участок трассы М-4 «Дон» на 885-м километре. Сапёры обследовали дорогу. Для всех автомобилей был организован объезд через поселок Тарасовский.
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