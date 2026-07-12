Член Пичугинской ОПГ Азизов проиграл суд о взыскании 1 рубля за духоту в СИЗО

Пожизненно осуждённый участник Пичугинской ОПГ Хадис Азизов пытался взыскать с СИЗО-1 в Сыктывкаре символическую компенсацию в один рубль за «невыносимую жару» в камере. Как следует из материалов суда, он обратился в следственные органы и ФСИН России с требованием возместить ущерб из-за превышения температуры, однако экспертиза показала, что она находилась в пределах нормы — 21,5−21,8°C при допустимых 18−24°C.