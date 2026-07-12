Испуганная продавщица в Красноярске отдала 13,3 млн рублей мошенникам

На следующий день женщине позвонил неизвестный и представился правоохранителем. Он заявил, что её данные ушли за границу, и переключил на «главного следователя». Тот вышел на видеосвязь в форме, показал поддельные документы из Росреестра и договор о кредите под залог квартиры. Продавщица испугалась, что останется без жилья, и согласилась выполнять инструкции.