Испуганная продавщица в Красноярске отдала 13,3 млн рублей мошенникам

Мошенники запугали женщину потерей квартиры и уголовным делом. За несколько дней она передала аферистам все сбережения и пыталась взять новый кредит.
57-летняя жительница Красноярска получила сообщение от имени директора Дома творчества, где раньше работала. Тот предупредила об якобы утечке ее личных данных и скором звонке для проверки безопасности.
На следующий день женщине позвонил неизвестный и представился правоохранителем. Он заявил, что её данные ушли за границу, и переключил на «главного следователя». Тот вышел на видеосвязь в форме, показал поддельные документы из Росреестра и договор о кредите под залог квартиры. Продавщица испугалась, что останется без жилья, и согласилась выполнять инструкции.
По указанию злоумышленников она сняла со счета 5 млн рублей и передала их курьерше. Затем лжеследователь сообщил, что купюры меченые, и для избежания обыска нужно отдать ещё 8 млн. Та же курьерша забрала деньги у гаражей.
На этом аферисты не остановились. Потерпевшая перевела на указанный счёт оставшиеся 324 тыс. рублей и попыталась взять кредит ещё в размере 1 млн рублей. Банк заблокировал перевод, потребовав личного присуствия. Придя в отделение, женщина увидела настоящего полицейского и поняла, что её обманули.
Общий ущерб продавщицы превысил 13,3 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.