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Оперативный дежурный помогла двум девушкам выбраться из леса в Иркутском округе

IrkutskMedia, 12 июля. Днем 4 июля две девушки 2000 и 2001 года рождения заблудились в лесу в Иркутском муниципальном округе и обратились за помощью к спасателям. Оперативный дежурный пожарно-спасательной службы установила их местоположение и помогла им сориентироваться.

Источник: IrkutskMedia.ru

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, девушки отправились из садоводства «Бирюсинка» в сторону Ершовского залива. Сбившись с пути и не найдя выход из леса, они позвонили спасателям.

С помощью специального приложения оперативный дежурный установила местоположение девушек, после чего дистанционно указала им правильное направление движения. В результате заблудившиеся самостоятельно вышли к автомобильной дороге.

Напомним, в Ольхонском районе спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России оказали помощь 42-летней туристке, которая не смогла самостоятельно спуститься с горы в Сарминском ущелье. Сообщение о происшествии поступило на единый номер вызова экстренных служб от её супруга.

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