Оперативный дежурный помогла двум девушкам выбраться из леса в Иркутском округе

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, девушки отправились из садоводства «Бирюсинка» в сторону Ершовского залива. Сбившись с пути и не найдя выход из леса, они позвонили спасателям.
С помощью специального приложения оперативный дежурный установила местоположение девушек, после чего дистанционно указала им правильное направление движения. В результате заблудившиеся самостоятельно вышли к автомобильной дороге.
Напомним, в Ольхонском районе спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России оказали помощь 42-летней туристке, которая не смогла самостоятельно спуститься с горы в Сарминском ущелье. Сообщение о происшествии поступило на единый номер вызова экстренных служб от её супруга.