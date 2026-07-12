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Жительница Исилькульского района забрала у подруги крестик и сдала его в ломбард

Женщина заметила украшения приятельницы во время уборки.

Источник: пресс-служба УМВД России по Омской области

В Исилькульском районе полицейские установили причастность 31-летней местной жительницы к хищению ювелирных изделий у знакомой. В правоохранительные органы обратилась 42-летняя сельчанка, которая сообщила о пропаже украшений и оценила ущерб в 16 588 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, накануне к потерпевшей приходила приятельница. Женщины вместе употребляли алкоголь, а в это время дети, находившиеся в доме, играли в комнате и разбросали вещи. Убирая беспорядок перед уходом, гостья заметила на полу золотые серьги и крестик, после чего, как считают полицейские, забрала украшения и спрятала их в карман.

После ухода из дома подозреваемая отправилась в ломбард, где заложила похищенные изделия.

Следователь возбудил уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершённая с причинением значительного ущерба». Отмечается, что ранее женщина уже привлекалась к ответственности за аналогичное преступление.