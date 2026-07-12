Жительница Исилькульского района забрала у подруги крестик и сдала его в ломбард

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, накануне к потерпевшей приходила приятельница. Женщины вместе употребляли алкоголь, а в это время дети, находившиеся в доме, играли в комнате и разбросали вещи. Убирая беспорядок перед уходом, гостья заметила на полу золотые серьги и крестик, после чего, как считают полицейские, забрала украшения и спрятала их в карман.