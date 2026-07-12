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БПЛА самолетного типа повредил танкер в Ростовской области

В Ростовской области в ночь на 12 июля украинские беспилотники атаковали суда в Таганрогском заливе, а также объекты ТЭК в четырех районах региона. Сбито свыше 20 БПЛА противника.

Источник: "Российская газета"

В Ростовской области в ночь на 12 июля украинские беспилотники атаковали суда в Таганрогском заливе, а также объекты ТЭК в четырех районах региона. Сбито свыше 20 БПЛА противника.

Как сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь, при заходе в Азово-Черноморский морской канал повреждения получил танкер. На судне вспыхнул пожар, но огонь был быстро потушен. Жертв нет.

«Судно было пустое, угрозы разлива нефтепродуктов нет», — подчеркнул губернатор.

Отметим, что ранее ВСУ были повреждены несколько торговых судов и танкеров. Один матрос погиб, и два получили ранения. Розлива мазута и метилового спирта не допущено.

Прошедшей ночью ВСУ также атаковали Таганрог и Каменск-Шахтинский, а также Азовский, Неклиновский, Тарасовский, Миллеровский районы.

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