БПЛА самолетного типа повредил танкер в Ростовской области

В Ростовской области в ночь на 12 июля украинские беспилотники атаковали суда в Таганрогском заливе, а также объекты ТЭК в четырех районах региона. Сбито свыше 20 БПЛА противника.
Как сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь, при заходе в Азово-Черноморский морской канал повреждения получил танкер. На судне вспыхнул пожар, но огонь был быстро потушен. Жертв нет.
«Судно было пустое, угрозы разлива нефтепродуктов нет», — подчеркнул губернатор.
Отметим, что ранее ВСУ были повреждены несколько торговых судов и танкеров. Один матрос погиб, и два получили ранения. Розлива мазута и метилового спирта не допущено.
Прошедшей ночью ВСУ также атаковали Таганрог и Каменск-Шахтинский, а также Азовский, Неклиновский, Тарасовский, Миллеровский районы.