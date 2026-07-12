Мужчина погиб на пожаре в гараже на улице Академика Будкера в Новосибирске

Пожарные ликвидировали открытое горение за 15 минут, ещё более 45 минут ушло на полную ликвидацию последствия. Площадь пожара составила 12 квадратных метров, строение уничтожено полностью. Во время проведения работ внутри гаража спасатели обнаружили тело погибшего мужчины.
На месте происшествия работали 9 человек и 3 единицы техники МЧС России. Причину возгорания сейчас устанавливают дознаватель ведомства и следственно-оперативная группа.
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