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13-летний мальчик, пострадавший при атаке дрона в Грайвороне, умер в больнице

Врачи детской областной клинической больницы боролись за жизнь пострадавшего из-за атаки ВСУ мальчика.

Источник: Комсомольская правда

13-летний мальчик, получивший тяжелые ранения в результате атаки беспилотника ВСУ на город Грайворон Белгородской области, скончался в больнице. Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщили в оперативном штабе региона.

По данным оперштаба, подросток находился в крайне тяжелом состоянии. Врачи детской областной клинической больницы боролись за его жизнь, однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

«В детской областной клинической больнице скончался ребёнок, получивший ранения в результате атаки дрона ВСУ… Мальчик находился в крайне тяжёлом состоянии. Врачи боролись за него до последнего, но травмы оказались несовместимы с жизнью», — сказано в сообщении.

Власти Белгородской области выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Напомним, в результате атаки украинского беспилотника тяжелые ранения получил ехавший на велосипеде 13-летний мальчик. Его в тяжелом состоянии с множественными осколочными ранениями лица и живота доставили в больницу.

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