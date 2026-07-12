Женщину освободили после 55 лет рабства, её родных ищут по всей Бразилии

Семья, у которой женщина трудилась, пообещала приобрести для неё меблированный дом стоимостью 30 тысяч долларов и выплатить 15 тысяч долларов компенсации. При этом прокуратура подозревает семью в присвоении средств из социальной программы Bolsa Família — около 115 долларов ежемесячно, предназначенных для женщины. Национальный координатор по искоренению принудительного труда Лусиано Араган Сантос отметил, что адаптация освобожденной к жизни в обществе требует «искреннего усилия» и поддержки специалистов, чтобы она могла вести полностью самостоятельную жизнь.