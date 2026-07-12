Жительницу Новосибирской области осудили за обман туристов на 5 миллионов рублей

Суд установил, что подсудимая предлагала клиентам организацию отдыха как на территории России, так и за рубежом по ценам значительно ниже официальных. Граждане переводили ей деньги за якобы бронирование с гарантией последующего размещения в отелях. Однако ни возможности, ни намерения предоставлять оплаченные услуги женщина изначально не имела. Полученные средства она присваивала, вводя потерпевших в заблуждение и злоупотребляя их доверием.
Всего от действий лжетурагента пострадали 32 человека, а общий размер причинённого ущерба превысил 5 миллионов рублей. Суд признал подсудимую виновной и назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.
Гражданские иски 31 потерпевшего суд полностью удовлетворил. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.