В Великобритании нашли тело в чемодане, который кишел мухами

Полиция начала расследование убийства после того, как ранее была вызвана в Уимблдон (Уондсворт, Кингфишер-Корт) из-за сообщений о возможном убийстве. Дом оказался пустым, но подозрения привели к аресту двоих мужчин 27 и 32 лет. Предполагается, что пара проехала около 30 миль до Кента, посетила полицейский участок в Джиллингеме и впоследствии была взята под стражу.