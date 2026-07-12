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В Ростовской области возобновилось движение на трассе М4 «Дон»

В Ростовской области саперы обследовали и нейтрализовали фрагменты БПЛА, который рухнул в районе 885 километра трассы М4 «Дон». Ранее закрытый по соображениям безопасности участок федеральной автодороги открыт для движения в южном направлении.

Источник: "Российская газета"

В Ростовской области саперы обследовали и нейтрализовали фрагменты БПЛА, который рухнул в районе 885 километра трассы М4 «Дон». Ранее закрытый по соображениям безопасности участок федеральной автодороги открыт для движения в южном направлении.

Как сообщил глава региона Юрий Слюсарь, последствия падения обломков БПЛА ликвидированы.

«Мероприятия по обеспечению безопасности завершены», — подчеркнул губернатор.

Напомним, что ночью 12 июля Ростовскую область атаковали беспилотники противника. Силами ПВО сбито 20 летательных аппаратов самолетного типа. В результате налета оказался поврежден и загорелся танкер на входе в Азово-Черноморский морской канал. Возгорание потушено — розлива нефтепродуктов не произошло.

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