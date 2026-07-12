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В Уфе спасатели вытащили из реки тонущую девушку

Вчера, 11 июля, в столице Башкирии спасатели вытащили из реки тонущую девушку. Об этом сообщили в пресс-службе УГЗ Уфы.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

23-летняя уфимка отдыхала на реке Уфе в районе «Князевской переправы». Она зашла в воду в несанкционированном, необорудованном для купания месте. По предварительным данным, она находилась в состоянии опьянения.

Девушка заплыла на глубину, где ее подхватило течение и понесло вниз. Выплыть самостоятельно она не могла, и когда потеряла силы, начала уходить под воду вертикально — то появляясь на поверхности, то исчезая в воде.

Тонущую девушку заметили спасатели, которые направились к ней на катере. Они сбросили ей круг, с его помощью подтянули ее к борту, подняли на катер и доставили на берег.