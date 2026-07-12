В Уфе спасатели вытащили из реки тонущую девушку

23-летняя уфимка отдыхала на реке Уфе в районе «Князевской переправы». Она зашла в воду в несанкционированном, необорудованном для купания месте. По предварительным данным, она находилась в состоянии опьянения.
Девушка заплыла на глубину, где ее подхватило течение и понесло вниз. Выплыть самостоятельно она не могла, и когда потеряла силы, начала уходить под воду вертикально — то появляясь на поверхности, то исчезая в воде.
Тонущую девушку заметили спасатели, которые направились к ней на катере. Они сбросили ей круг, с его помощью подтянули ее к борту, подняли на катер и доставили на берег.