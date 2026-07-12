Девушка и подросток утонули на реке Лух в Володарском районе

Спасатели сообщили, что на реке Лух 23-летняя девушка отправилась купаться и начала тонуть. 13-летний подросток, который находился на берегу и увидел тонущую девушку, поспешил ей на помощь. Но спасти ее мальчику не удалось, как и выплыть самому. Они оба утонули.