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Девушка и подросток утонули на реке Лух в Володарском районе

Их тела извлекли из воды спасатели Приволжского регионального поисково-спасательного отряда.

В Володарском районе на воде погибли два человека. Об этом сообщили в МЧС Нижегородской области.

Спасатели сообщили, что на реке Лух 23-летняя девушка отправилась купаться и начала тонуть. 13-летний подросток, который находился на берегу и увидел тонущую девушку, поспешил ей на помощь. Но спасти ее мальчику не удалось, как и выплыть самому. Они оба утонули.

Их тела извлекли из воды спасатели Приволжского регионального поисково-спасательного отряда.

Следователи организовали доследственную проверку, чтобы выяснить обстоятельства трагедии.

«При их осмотре следователи СК видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружили. С целью установления причин их смерти назначены судебно-медицинские экспертизы», — сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Нижегородцам напоминают о правилах поведения на воде. Купаться нужно только в оборудованных и безопасных местах. Строго запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения. Родителям необходимо всегда держать детей под присмотром.

Ранее на сайте Pravda-nn.ru сообщили, что пенсионер утонул в Чкаловске.

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