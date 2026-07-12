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ПВО сбила два дрона ВСУ над Ульяновской областью

Два украинских беспилотника уничтожили над территорией Ульяновской области. Пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Алексей Русских.

Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили воздушные цели 12 июля. Место падения обломков зафиксировали в Новоспасском районе. На территории работают сотрудники специальных и оперативных служб.

Глава региона подчеркнул, что люди не пострадали. Имущество и объекты инфраструктуры также не повреждены. Он напомнил, что приближаться к обломкам БПЛА опасно для жизни.

Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в городе Щекино под удар украинского БПЛА попал многоквартирный дом. Жильцы были эвакуированы, администрация организовала пункт временного размещения. Силы ПВО уничтожили 6 дронов в небе над Тульской областью.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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