Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
дождь, гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар на площади 600 квадратных метров произошел в Кронштадтском районе Петербурга

Возгорание произошло в эллингах на улице Восстания в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга. Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщило ГУ МЧС России по городу.

Возгорание произошло в эллингах на улице Восстания в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга. Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщило ГУ МЧС России по городу.

По информации ведомства, эллинги горят на площади 600 квадратных метров.

— В 06.15 пожару присвоен дополнительный номер 1-БИС, — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших к моменту публикации материала не поступало.

11 июля пожар произошел в жилом доме на юге Москвы. Его ликвидировали в 04:13. Пожарно-спасательные подразделения спасли 11 человек, включая одного ребенка. После инцидента в квартире обнаружили тело мужчины. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.

Ранее возгорание произошло на складе на улице Кулакова в районе Строгино на северо-западе столицы. Площадь пожара составила почти 100 квадратных метров. Здание до приезда спасателей покинули около 50 человек.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше