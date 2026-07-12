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В Азербайджане из-за ДТП с автобусом пострадали более 30 пассажиров

Более 30 человек пострадали в результате ДТП с участием междугороднего автобуса на территории Гаджигабульского района на востоке Азербайджана. Об этом сообщает местное агентство АПА.

Более 30 человек пострадали в результате ДТП с участием междугороднего автобуса на территории Гаджигабульского района на востоке Азербайджана. Об этом сообщает местное агентство АПА.

«Происшествие зарегистрировано на участке автомагистрали Баку — Газах, проходящем по территории села Мугань Гаджигабульского района. Опрокинулся междугородний автобус, следовавший по маршруту Загатала — Баку», — написало издание.

В результате происшествия пострадали более 30 пассажиров, в том числе дети. По данным СМИ, пострадавших доставили в больницы Ширвана и Гаджигабула.