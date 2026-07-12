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12 БПЛА сбили над Воронежской областью

Дроны уничтожили над тремя городскими округами и двумя районами региона.

Источник: Комсомольская правда

Минувшей ночью дежурные силы ПВО сбили 12 беспилотников над тремя городскими округами и двумя районами Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев утром 12 июля.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется! — уточнил глава региона.

По данным Минобороны РФ, в течение ночи средства ПВО уничтожили 349 БПЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тульской, Смоленской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Московского региона, Крыма и над Азовским и Черным морями.

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