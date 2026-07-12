Подрыв олигарха лишил Монако статуса безопасной гавани, россиянам раскрыли риски

Взрыв в Монако с целью убийства украинского олигарха нанёс серьёзный удар по имиджу страны как надёжного и безопасного места, что признают многие на Западе. Об этом РИА «Новости» заявили в посольстве России во Франции, предупредив, что россиянам стоит принимать это во внимание.