Во Владивостоке росгвардейцы помогли женщине, пострадавшей в ДТП

Во Владивостоке сотрудники вневедомственной охраны оказались в нужном месте в нужное время. Патрулируя город, они стали свидетелями дорожно-транспортного происшествия на перекрестке улицы Воропаева. Там столкнулись Subaru Forester и Toyota Aqua — удар был достаточно сильным, чтобы автомобили получили серьезные повреждения. Росгвардейцы немедленно подошли к участникам аварии, чтобы оценить их состояние. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
Особое беспокойство вызвало самочувствие водителя Subaru — женщина пожаловалась на сильное головокружение и головную боль. Стражи порядка не стали ждать, пока кто-то другой вызовет медиков: они сами оповестили бригаду скорой помощи и сотрудников Госавтоинспекции.
До прибытия врачей и инспекторов росгвардейцы оставались рядом с пострадавшей, постоянно контролировали ее состояние, следили, чтобы она не потеряла сознание, и успокаивали. По предварительным данным, у женщины диагностирована черепно-мозговая травма.