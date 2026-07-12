Во Владивостоке росгвардейцы помогли женщине, пострадавшей в ДТП

Во Владивостоке сотрудники вневедомственной охраны оказались в нужном месте в нужное время. Патрулируя город, они стали свидетелями дорожно-транспортного происшествия на перекрестке улицы Воропаева. Там столкнулись Subaru Forester и Toyota Aqua — удар был достаточно сильным, чтобы автомобили получили серьезные повреждения. Росгвардейцы немедленно подошли к участникам аварии, чтобы оценить их состояние. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".