В Ростовской области за сутки 11 июля произошли 44 пожара

В Ростовской области минувшие сутки, 11 июля, выдались напряженными для спасателей. Как рассказали в региональном МЧС, 17 раз специалисты выезжали на тушение техногенных пожаров, 15 раз боролись с возгоранием сухой травы, 12 раз пылал мусор.
Кроме того, сотрудникам экстренных служб пришлось четыре раза ликвидировали последствия ДТП.
— К работе в этот день привлекались 720 человек, были задействованы 180 единиц техники, — рассказали в областном МЧС.
Ранее «КП-Ростов-на-Дону» сообщала, что в ночь на 12 июля из-за атаки БПЛА загорелся танкер, пожар оперативно ликвидировали.
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