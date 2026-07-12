Движение на юг по трассе М-4 «Дон» было перекрыто из-за упавшего БПЛА

В Ростовской области в ночь на 12 июля перекрывали движение по трассе М-4 «Дон» в южном направлении. В Миллеровском районе (885-й км) обнаружили обломки сбитого БПЛА. На месте работали оперативные службы.
Губернатор Юрий Слюсарь сообщил о возобновлении движения по трассе в 07:12. К этому времени специалисты ликвидировали все последствия падения беспилотника.
Всего в течение ночи в Ростовской области уничтожили более 20 беспилотников. Средства ПВО работали в Таганроге, Каменск-Шахтинском, Азовском, Неклиновском, Тарасовском, Миллеровском районах и в Таганрогском заливе.
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