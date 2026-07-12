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Курьер мошенников обманул пенсионерку в Волгограде на 13 млн рублей

В Волгоградской области полицейские раскрыли новый эпизод работы 18-летнего курьера из Тюмени, который выманил у пожилой женщины огромную сумму.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде стражи порядка нашли еще одну жертву 18-летнего курьера мошенников из Тюмени. На этот раз злоумышленник обманул 77-летнюю жительницу Ворошиловского района, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона.

Ранее парень уже попадал в поле зрения полиции. Он работал на дистанционных аферистов: забирал наличные у пожилых людей и отправлял их кураторам. Теперь выяснилось, что пенсионерка передала курьеру почти 10 миллионов рублей. Мошенники убедили ее, что ей грозит уголовная ответственность за финансирование недружественного государства.

Но на этом аферисты не остановились. Узнав, что у женщины остались сбережения, они снова вышли на связь и заставили ее перевести еще более 3 миллионов рублей на якобы «безопасный» счет. В итоге общая сумма ущерба превысила 13 миллионов рублей.

Следователи уже возбудили еще одно уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Сейчас правоохранители продолжают расследование и устанавливают всех причастных к этой схеме.