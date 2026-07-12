Курьер мошенников обманул пенсионерку в Волгограде на 13 млн рублей

Но на этом аферисты не остановились. Узнав, что у женщины остались сбережения, они снова вышли на связь и заставили ее перевести еще более 3 миллионов рублей на якобы «безопасный» счет. В итоге общая сумма ущерба превысила 13 миллионов рублей.