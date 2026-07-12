Гусев: над Воронежской областью за ночь сбили 12 БПЛА

Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над тремя городскими округами и двумя районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено 12 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил утром 12 июля губернатор Александр Гусев.
По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
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