В Кронштадте загорелись эллинги на площади 600 квадратов

«Происходит горение эллингов на площади 600 квадратных метров. В 06:15 пожару присвоен дополнительный номер 1-БИС», — говорится в сообщении.
По информации ведомства, в результате пожара пострадала женщина, она госпитализирована.
К ликвидации пожара от МЧС привлечено пять единиц техники и 25 человек.
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