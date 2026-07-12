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В Кронштадте загорелись эллинги на площади 600 квадратов

С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 июл — РИА Новости. Пожар произошел в эллингах на площади 600 квадратных метров в Кронштадте, пострадала женщина, сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Источник: РИА Новости

«Происходит горение эллингов на площади 600 квадратных метров. В 06:15 пожару присвоен дополнительный номер 1-БИС», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, в результате пожара пострадала женщина, она госпитализирована.

К ликвидации пожара от МЧС привлечено пять единиц техники и 25 человек.

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