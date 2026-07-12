Под Ростовом тлеет 200 квадратных метров свалки

В Зерноградском районе Ростовской области на полигоне твердых бытовых отходов тлеет мусор. Об этом сообщила региональный министр ЖКХ Антонина Пшеничная. Площадь очага возгорания составила 200 квадратных метров.
— Полигон ТБО находится к северу от северо-западной окраины поселка Зернового, — уточнила министр.
Она также отметила, что открытого огня нет, однако округу заволокло дымом. Специалисты в непрерывном режиме проводят послойную пересыпку очага инертным грунтом.
Ранее «КП-Ростов-на-Дону» сообщала, что 11 июля в регионе произошло 44 пожара. Из них 17 носили техногенный характер, в остальных случаях горела сухая трава и мусор.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.
Читайте также.
Под Ростовом из-за атаки БПЛА в ночь на 12 июля перекрыли участок трассы «Дон».
В Таганроге экологическую обстановку охарактеризовали как стабильную.