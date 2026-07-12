Житель Перми в бинокль следит за девушками из соседних домов

Ранее мужчина с телефоном в одном из соляриев Ростова-на-Дону пробрался за клиенткой в кабинку и начал за ней наблюдать. Незнакомец, который зашел следом за девушкой в кабинку солярия, выскочил оттуда после того, как она закричала. Девушка написала заявление в полицию.