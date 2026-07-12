Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Развернули в воздухе: Самолёт с туристами не долетел до Дубая из-за эскалации

Самолёт Air Astana, летевший из Астаны в Дубай, вернулся в аэропорт вылета из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Борт KC205 поднялся в воздух 12 июля в 07:10.

Кроме того, перевозчик отменил рейс KC897 из Алма-Аты в Дубай. Его вылет был запланирован на 08:50. В авиакомпании предупредили, что расписание может вновь измениться. О дальнейших решениях пассажирам пообещали сообщить дополнительно.

Ранее Министерство обороны ОАЭ заявило о перехвате иранских ракет и беспилотников. Ракетные атаки также были отражены над Катаром и Бахрейном. КСИР нанёс удары по 85 военным объектам США. Мощные взрывы прогремели в районе штаб-квартиры 5-го флота ВМС США в Бахрейне, после чего там вспыхнул пожар.

Всё о ситуации на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

Узнать больше по теме
Дубай: мегаполис пустыни, ставший символом роскошной жизни
Дубай — один из самых узнаваемых городов мира. За несколько десятилетий он превратился из небольшого торгового поселения на берегу Персидского залива в международный финансовый, туристический и логистический центр. Сегодня Дубай ассоциируется с небоскребами, роскошью и масштабными инфраструктурными проектами. Собрали главное о нем.
Читать дальше