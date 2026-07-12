Под Ростовом подросток ради спасения родителей отдала мошенникам целое состояние

Собеседник пообещал помочь в решении проблемы, но выдвинул жесткие требования. Сначала под видом следственного обыска он заставил девушку провести видеотрансляцию из квартиры, а затем потребовал записать видео, подтверждающее отсутствие на ее теле запрещенной символики. После этого, под предлогом проверки хранящихся в доме денег и ювелирных украшений на подлинность и законность приобретения, он убедил подростка собрать все ценности.