Контейнеровоз подвергся атаке у берегов Омана

Судно под флагом Кипра GFS Galaxy получил повреждения, после чего экипажу пришлось пересесть на спасательную лодку. Сотрудник компании по безопасности подтвердил центру, что всех моряков после нападения на сухогруз удалось спасти местным властям. По информации иранского телеканала Press TV, Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана объявил, что судно в Ормузском проливе остановилось лишь после нанесения по нему удара.