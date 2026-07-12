Три человека пострадали при атаках 95 дронов ВСУ на Курскую область

В селе Илёк Беловского района пострадала 59-летняя женщина. В Толпино Кореневского района ранен 60-летний мужчина, а в Рыльске — 39-летний местный житель. Всем оказали медицинскую помощь.
В Беловском районе повреждены крыша, стены, фасад и двери частного дома. В Кореневском округе пострадали жилое здание, гараж и автомобиль.
В Рыльске полностью сгорел частный дом. Повреждения также получили два автомобиля, мебельный цех, сарай, гараж и ещё несколько домовладений.
За сутки над регионом уничтожили 95 украинских беспилотников, включая пять аппаратов самолётного типа. Кроме того, по отселённым территориям 47 раз открывали артиллерийский огонь, ещё десять атак провели с применением взрывных устройств.
Погибших нет. Оперативные службы продолжают оценивать последствия ударов.
В Самарской области из-за атаки ВСУ погиб один человек, трое ранены. В результате атаки повреждены частные и многоквартирные дома и одно из промышленных предприятий. На местах происшествий задействованы оперативные службы.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.